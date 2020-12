Modelo detida por se vestir de Cleópatra para visitar as pirâmides no Egito

Salma al-Shimi, uma modelo egípcia, foi detida pela polícia após ter usado um fato revelador, que incluía um vestido curto, numa tentativa de parecer Cleópatra, durante uma visita à pirâmide de Djoser, em Sacará, no Egito.

A jovem, de 26 anos, usou o fato, que foi considerado "inapropriado" pelas autoridades, durante uma sessão fotográfica. Nas imagens, vê-se a egípcia a passear pelo local histórico, construído há mais de 4700 anos, com acessórios que vai agitando no ar.

Segundo o Al Ahram, também o fotógrafo que estava a cargo da sessão, Hossam Mohammad, foi detido.

Ods dois foram libertados esta terça-feira, mas enfrentam acusações por terem tirado fotografias sem autorização oficial do ministério do Turismo e Antiguidades Históricas.

Esta sexta-feira, no Facebook, Salma agradeceu as mensagens de apoio que se seguiram à sua detenção. "Obrigado a todos os que me apoiaram. Aliás, gostava de agradecer a todos, também a quem me atacou porque, afinal, eu sou humana e, por isso, o que eu vejo como bem, outros veem como mal. Respeito todas as opiniões e a minha família, acima de tudo, e não quero que ninguém fique chateado ou desiludido comigo", escreveu.