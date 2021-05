Modelo ganha quase cinco mil euros por mês a tossir e espirrar para fetichistas da Covid-19

Com a pandemia de Covid-19 passou a ser ‘normal’ evitar alguém que espirra ou tussa. Mas acontece que há quem tenha um tipo de fetiche sexual que envolve precisamente estes sintomas gripais. O ‘mercado’ para quem tem esta atração sexual aumentou com o confinamento, que o diga Holly McGuire, que passou a ganhar cerca de 4800 euros por mês a gravar vídeos sensuais onde espirra ou tosse.

Ao Daily Star, a ex-estrela de reality shows dedicou-se a vender conteúdos numa plataforma para adultos, onde aparece de lingerie e em poses sensuais a espirrar, a tossir, a colocar uma máscara e outras atividades relacionadas com a Covid-19.

Holly, natural de Essex, no Reino Unido, mas que está a viver em Espanha, revela: "É uma coisa quase diária, pedirem-me para por uma máscara. Às vezes pedem-me para cobrir zonas mais ousadas, ou para usar máscaras de tecidos ou com padrões mais exóticos. Mas normalmente é com uma máscara normal, de tecido. As cirúrgicas podem romper-se mais facilmente", explica a modelo.

Para espirrar quando os clientes querem, Holly tem alguns truques: "Há um cliente que tem germofobia e paga-me para fazer chamadas em que espirro. Para isso recorro a pimenta em pós e consigo espirrar em qualquer altura".

Sobre o pedido mais estranho que pediu, com o aumento da clientela, Holly não hesita: "Houve um homem que me pediu para comer um bolo inteiro mas sem poder tirar a máscara enquanto o comia [pelas aberturas laterais]. Custou e senti-me mal no final", revela.