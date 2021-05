Modelo ganha quatro mil euros por mês a espirrar para homens com fetiche da Covid-19

Holly McGuire, atriz e modelo, tem sido requisitada por homens que têm este fetiche.Alguns deles até pedem para a modelo usar uma máscara, para tornar a fantasia da Covid-19 mais real.Estes vídeos podem parecer para um grupo restrito de pessoas, no entanto Holly ganha cerca de quatro mil euros por mês com conteúdos sensuais relacionados com a Covid-19."É difícil espirrar de propósito, por isso tento lembrar-me de ter um pimenteiro para as chamadas telefónicas em que preciso de o fazer", explicou a atriz ao The Sun.