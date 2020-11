Modelo que quer ter "a vagina mais grossa do mundo" coloca expansores para aumentar peito

Há pessoas quue levam a transformação física ao extremo. Uma modelo de 24 anos que quer ter "a vagina mais grossa do mundo" colocou expansores no peito de forma a aumentar drasticamente o tamanho mamário.A mulher, do Canadá, que se autodenomina Mary Magdalene, inseriu expansores de 3.000 cc e mostrou o resultado nas redes sociais. Em Portugal, por exemplo, o máximo de implante mamário que se pratica são 800 cc e esse é já um tamanho considerável.Mary mostra no Instagram o resultado da transformação e garante que pretende aumentar mais e que está "obcecada".Além da cirurgia mamária, Mary tem feito, nos últimos anos, injeções nos lábios vaginais. A modelo afirma que quer ter "a vagina mais grossa do mundo". Essencialmente, Mary quer levar o rejuvenescimento vaginal, uma intervenção estética, ao extremo.