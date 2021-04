Modelo revela segredo para manter desejo sexual na pandemia: velas com cheiro a vagina

Uma ‘coelhinha’ da Playboy está a dar que falar após abrir o coração sobre a luta que tem travado para manter a sua saúde mental durante a pandemia de Covid-19. Iasmin Santos revelou que o confinamento afetou também a sua libido e, agora, encontrou forma de ‘matar dois coelhos de uma cajadada’: aromaterapia com velas.

Acontece que Iasmin garante que a melhor forma que encontrou de melhorar a sua saúde mental e a vida sexual ao mesmo tempo foi recorrer a velas personalizadas, que têm aroma igual à sua própria vagina.

"Para fazer estas velas recorri a especialistas. Recolhi o meu muco vaginal e enviei-lhes para reproduzirem a fragrância", conta a brasileira ao Daily Star.

Iasmin seguiu o ‘ritual’ de acender as velas durante três meses e garante que os resultados ficaram à vista. "Fiquei muito mais ligada ao meu corpo, passei a percebê-lo melhor. E a minha libido voltou", revela a modelo, apesar de sublinhar que, mesmo com desejo sexual, não tem tido relações sexuais.

O processo deu-lhe outra ideia: abrir negócio. Iasmin está agora a preparar-se para vender as velas com o cheiro aos seus genitais para "ajudar os outros a recuperarem dos efeitos da Covid-19 no desejo sexual e na saúde mental".