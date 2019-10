A Secretaria do Tesouro britânica foi obrigada a mandar derreter três milhões de moedas de 50 pence que tinha mandado cunhar para comemorar a saída do Reino Unido da UE... a 31 de outubro.Ora, como o Brexit voltou a ser adiado e já não vai acontecer esta quinta-feira, o governo não teve outro remédio senão cancelar a encomenda e mandar destruir as moedas que já estavam prontas.É o que dá celebrar antes do tempo...