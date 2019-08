Um homem mascarado de monstro das bolachas, conhecida personagem da ‘Rua Sésamo’, entrou numa loja de conveniência no estado do Oregon, EUA, a meio da noite, agarrou num pacote de bolachas, começou a comer e... saiu sem pagar.



Quando a polícia chegou ao local, o homem já tinha desaparecido. Mas, para surpresa de todos, no dia seguinte o ‘monstro’ apareceu numa esquadra da polícia para confessar que tinha sido o autor do ‘crime’.