O dono de um motel de New Hampshire, nos Estados Unidos, chamou a polícia por causa do comportamento agressivo e errático de um hóspede de 35 anos, que gritava impropérios e atirava objetos contra as paredes do quarto.Quando os agentes chegaram ao local, acompanhados por um cão-polícia, o homem agarrou-se ao animal e deu-lhe uma dentada na cabeça.O agressor acabou por ser preso e acusado de resistência à detenção.O cão não ficou ferido.