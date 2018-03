Morre ao tropeçar na mala de viagem e ficar com o pescoço preso

Vítima ficou entalada numa vedação e acabou por morrer sufocada.

Uma jovem, cuja identidade não foi revelada, morreu depois de ter tropeçado na mala de viagem que transportava e de ter ficado com o pescoço preso numa vedação. O caso aconteceu no passado mês de fevereiro, num terminal de autocarros, na China.

Em poucos minutos, a vítima sufocou e o óbito foi declarado no local pelos paramédicos, que só chegaram 16 minutos depois do sucedido. As autoridades locais viram-se obrigadas a cortar parte da barreira para conseguirem retirar o corpo da mulher.

Esta não é a primeira vez que um acidente deste género ocorre no país. Em 2016, uma mulher grávida caiu e ficou com o pescoço preso numa grade semelhante, acabando por morrer.