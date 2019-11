Morre atropelada um dia antes do casamento e é enterrada com o vestido de noiva

Uma mulher, professora, morreu um dia antes do casamento e foi enterrada com o vestido de noiva, em Francisco Morato, município situado no Brasil.Segundo avança o G1 da Globo, a noiva, Milena Toschi de Andrade, de 23 anos, morreu atropelada por uma mota a caminho do trabalho."O sonho dela era casar-se", confessou o primo da vítima mortal, de acordo com a mesma fonte."Dói-me tanto saber que ontem estávamos felizes pelas nossas conquistas, pelo nosso amor tão grande, por saber que iríamos concretizar o nosso maior sonho. Estávamos felizes pela nossa casinha estar pronta para começarmos a nossa vida juntos", escreveu o noivo, Ivan Viana, no Facebook.Segundo o primo de Milena, o acidente aconteceu numa zona sem sinalização, explicando também que os bombeiros locais demoraram a chegar para a socorrer."Ela ficou cerca de 40 minutos no chão, à espera de alguém que a pudesse salvar", contou.