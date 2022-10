Morreu Eclipse, a cadela que apanhava o autocarro sozinha para ir ao parque

Eclipse, a cadela de raça mastim inglês misturada com labrador, que ficou "famosa" por apanhar o autocarro sozinha nos EUA, morreu aos 10 anos de idade. A notícia foi avançada pelo dono, Jeff Young, na conta oficial do Facebook. Jeff já tinha mencionado há uma semana que o animal possuía tumores cancerígenos.Eclipse ficou conhecida quando, em pleno 2015, apanhou o autocarro sem o seu tutor. O animal e o dono tinham o hábito de ir passear ao 'Belltown Dog Park', mas, certo dia, em que Jeff estava a terminar um cigarro quando o transporte chegou, a cadela entrou no autocarro sem hesitar, deixando o seu dono para trás. Desse dia em diante, a rotina de Eclipse começou a mudar e rapidamente o animal adaptou-se à liberdade.