Motociclista provoca acidente após olhar para o lado

Momento foi captado por câmaras incorporadas no veículo.

01:30

Um motociclista distraído embateu a grande velocidade na traseira de um carro, na Califórnia.



O acidente foi filmado por câmaras do veículo.



O homem voou por cima do carro e estatelou-se na estrada. A seguir levantou-se e... fugiu a pé do local.