Numa altura em que o Azerbaijão atravessa um conflito com a Arménia, que já vitimou pelo menos 12 pessoas, foi divulgada uma imagem que 'alivia' as tensões entre os dois países.Um grupo de gansos foi transportado numa plataforma de madeira improvisada anexada ao tejadilho de um carro no Azerbaijão, avança o jornal britânico The Sun. Na zona da 'bagageira' do automóvel, viajavam ainda mais aves.O destino final era Ganja, a segunda maior cidade do país.