Um jovem canadiano decidiu mudar de sexo para poupar algumas centenas de euros no seguro do carro. David, de 23 anos, ficou revoltado quando soube que o seguro iria custar-lhe 2888 euros anuais, visto que já tinha um acidente e várias multas no cadastro. Descobriu, porém, que se fosse uma mulher, pagaria apenas 2200 euros, pelo que não hesitou e decidiu mudar de sexo no cartão de identidade, bastando para tal garantir que se identificava como mulher