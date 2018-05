Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mudam de sexo para respeitar a paridade

Candidatos ‘transexuais’ suspensos no méxico

A Comissão Eleitoral mexicana suspendeu 17 candidatos do sexo masculino que se inscreveram como transexuais para as próximas eleições.



Ao que parece, os partidos não conseguiram arranjar candidatas femininas suficientes para cumprir as regras da paridade, que obrigam a apresentar o mesmo número de homens e mulheres. Por isso, optaram por inscrever homens como mulheres transexuais, esperando que ninguém reparasse. Não resultou...