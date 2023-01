Mulher abandona primeiro encontro mais cedo após descobrir que homem não gosta de cães

A busca pelo amor não é fácil e encontrar alguém compatível pode levar anos. Uma mulher inglesa, que partilhou como correu o "desastroso primeiro encontro" que teve com um homem, é exemplo disso.Rachel Humphreys, de 28 anos, abandonou um homem no primeiro encontro, porque o mesmo disse não gostar de cães. A mulher disse ao jornal britânico Mirror que se recusa namorar homens que não sejam amantes de animais, uma vez que a própria tem dois cães - Tilly e Autumn -, que diz estarem "sempre em primeiro lugar".A mulher, que assumiu ao jornal que "não conseguiria viver sem os seus amados cães" disse acreditar que "são como crianças", pois precisam de amor e atenção constantes.Rachel confessou que antes do "desastroso encontro estava bastante nervosa", mas depois de se encontrar com o homem num bar e de "desfrutar de alguns cocktails, a conversa começou a fluir".Quando a mulher pegou no telemóvel para ver as horas e certificar-se de que não perdia o comboio para casa, o homem viu uma fotografia dos cães de Rachel no ecrã. A mulher partilhou que era dona de dois cães, Tilly, de nove anos, e Autumn, um cão resgatado, de oito anos."Foi então que ele [o homem] começou uma grande discussão sobre o quanto não suporta cães resgatados e que não compreende como é que algumas pessoas não compram cachorros, ainda bebés, para que os possam treinar", contou Rachel ao Mirror."Ele [o homem] disse que os cães resgatados são perigosos, imprevisíveis, e que, na maioria das vezes, nem sequer são bonitos!", acrescentou a mulher.Rachel disse ter ficado completamente desolada e ofendida com o discurso do homem que acabava de conhecer: "Eu disse-lhe que não somos, de forma alguma, compatíveis e que ele precisa de aprender mais sobre cães. E acabei por apanhar o comboio mais cedo".