Uma tailandesa de 44 anos escolheu um cais de madeira com uma paisagem bonita para saltar à corda, mas não tinha ainda feito um minuto de exercício quando se abriu um buraco no chão e ela caiu dentro de água.Por sorte, os filhos estavam por perto, ouviram os gritos de socorro e ajudaram-na.A mulher, que pesa 50 kg, sofreu pequenos arranhões e teve de pagar os estragos no cais.