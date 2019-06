Uma mulher deu por si sozinha no interior de um avião da companhia aérea Air Canada, às escuras, após todos os passageiros e tripulação terem saído do aparelho sem se aperceberem que Tiffani Adams ainda se encontrava a dormir no seu lugar.Quando acordou, Tiffani tentou ligar a uma amiga a pedir ajuda mas o telemóvel não tinha bateria.Após tentar chamar a atenção fazendo sinais com uma lanterna pela janela, conseguiu abrir uma porta e pedir ajuda.