Mulher afirma ter sido possuída por extraterrestres para matar o namorado

Barbara Rogers e Stephen Mineo faziam parte de um culto alienígena.

"O meu namorado tinha uma arma e disse-me para segurá-la, envolvendo as minhas mãos com as dele, pediu-me que premisse o gatilho. Eu depois só pensei, oh meu Deus, ele está morto", revelou a suspeita, ao jornal britânico.





Uma mulher matou o namorado com recurso a uma arma de fogo na Pensilvânia, nos EUA. Barbara Rogers, de 42 anos, refutou as acusações afirmando que matou Stephen Mineo porque foi enfeitiçada por extraterrestres, que a obrigaram a cometer o crime.Segundo o Mirror, o casal fez parte de um culto alienígena e apocalíptico denominado "Sherry Shriner", que acredita na existência de extraterrestres e na possibilidade da ocorrência de um Apocalipse - reencarnação de Cristo.A acusação afirma que a mulher disparou contra o namorado deliberadamente. Já Barbara Rogers, em tribunal, conta que foi Stephen quem lhe colocou a arma na cabeça e pediu para que esta puxasse o gatilho.Em declarações, vários membros do culto admitem que Barbara Rogers é uma bruxa ou um réptil que nasceu para matar Stephen Mineo.A líder do grupo de culto decidiu defender-se das acusações da suspeita.

"Eu avisei-o (a vítima) que ela era um Super Soldado que iria matá-lo e seguir em frente. Talvez ele finalmente tenha percebido isso, no entanto agora já é tarde. Não foi o culto online que o matou. A Barbara está a tentar estão convencer tudo e todos de que eu sou a responsável pela morte do Steve. Não, ela é que é. Eu tentei diversas vezes proteger Steve", disse.

Barbara Rogers acabou condenada a uma pena de prisão de 10 a 15 anos.