Mulher alérgica ao frio pode morrer caso arrefeça

Canadiana vive em cidade com temperaturas que podem chegar aos 40 graus negativos.

18:30

Uma mulher de 21 anos que reside na cidade de Edmonton, no Canadá, desenvolveu uma alergia ao frio e pode até ter um choque anafilático e morrer caso uma crise não seja tratada a tempo. Uma condição difícil de suportar, da do que Arianna Kent vive numa cidade que tem temperaturas de chega a atingir os 40 graus negativos no inverno.

A jovem tem uma doença auto-imune que reage a baixas temperaturas e causa urticárias em todo o corpo, podendo até mesmo deixá-la com as vias respiratórias bloqueadas. O contato com água gelada ou vento frio são suficientes para dar início a uma crise alérgica.

Arianna afirma que tenta ficar sempre em locais aquecidos e usar roupas quentes para sobreviver, especialmente durante o inverno, mas isso não evita que passe por algumas situações constrangedoras.

Uma vez, por exemplo, quando trabalhava na indústria de restauração, o gerente disse que o casaco que estava a usar para se proteger de uma reação alérgica fazia a mulher ter uma aparência pouco profissional, avança o jornal Metro.

A gravidade das reações alérgicas já a fez ter de ir ao hospital vezes num mesmo mês. Ainda assim, muitas pessoas e inclusive os profissionais de saúde não acreditam que as reações alérgicas no corpo são causadas pelo frio.

"Mesmo quando eu estava no hospital e explicava aos médicos e enfermeiros que tenho alergia ao frio, alguns profissionais olhavam-me como louca. As pessoas muitas vezes não acreditam, dizem que não é porque estou sempre a sentir frio que isso significa que sou alérgica", relata ao mesmo jornal.



Apesar de rara a condição de Arianna Kent existe e está diagnosticada. As pessoas que sofrem de alergia ao frio ou urticária ao frio desenvolvem reações advsersas quando sujeitas ao arrefecimento. É uma doença rara, mas tem sido reportada em várias partes do mundo.