Mulher arrasada por revelar que marido lhe paga 20 euros cada vez que fazem sexo

Uma mulher revelou nas redes sociais que o marido criou uma dinâmica para "apimentar a relação", segundo a própria: cada vez que fazem sexo, o homem paga-lhe 20 euros, com o objetivo de financiarem os presentes de Natal que a companheira deseja.

A revelação, feita na plataforma Reddit, não caiu bem a vários utilizadores, que prontamente arrasaram a mulher por ter consentido com a ideia do marido. Na publicação, a mulher mostra que, para o efeito, o marido pôs um grande jarro de vidro na mesa de cabeceira, com um papel colado no qual se lê: "Cada fez que f****** eu devo-te 20 euros. Por isso, os teus presentes de Natal só dependem de ti. LOL.". A mensagem está assinada pela alcunha do marido, ‘Tizzy’.

A revelação foi feita sob anonimado, sabendo-se apenas, segundo o Daily Star que a mulher é norte-americana. Sobre a ideia, muitos utilizadores consideraram-na "vergonhosa", "degradante" e "apenas triste".

"Portanto, ele fez da mulher prostituta?" e "Um lixo" são outras das críticas apontadas à mulher em causa. Por outro lado, há também quem considere uma boa ideia para dar novo fôlego à relação e combater a monotonia no quarto.