Mulher casa-se com homicida do irmão mais novo

O casal apaixonou-se depois de trocar diversas cartas de amor na prisão. Depois de servir 32 anos pelo assassinato que ocorreu em abril de 1989, o homem encontra-se em liberdade a aguardar novo julgamento.

Inicialmente John afirmou que Brian se tinha suicidado no apartamento que partilhavam, mas depois disse ter agido em legitima defesa.

O relatório policial refere que a vítima foi encontrada esfaqueada e com um tiro na cabeça. John continua a afirmar ser inocente.

A noiva, Crystal, acredita no agora marido e afirma ao canal de notícias News 5 que "se não o amasse, não estaria a passar por tudo isto com ele".