Mulher cola a própria vagina para incriminar ex-namorado de tortura e sequestro

Vanesa Gesto, uma cidadã espanhola, foi condenada a 10 anos de prisão por tentar incriminar o ex-namorado de um crime que este não cometeu. O cenário macabro preparado por Vanesa parecia ter tudo para correr bem à criminosa, mas caiu por terra depois das autoridades descobrirem imagens de videovigilância que a apanharam na preparação do seu plano.A mulher acusou o ex-namorado, Ivan Rico, de a sequestrar e a abandonar semi-nua com a vagina colada com supercola.Vanesa preparou tudo ao pormenor. Dirigiu-se a um supermercado chinês para comprar cola e um 'kit de sequestro' que incluía facas que utilizaria para se cortar. E assim foi. Vanesa foi apanhada pelas câmaras de videovigilância a visitar o supermercado e a comprar a cola e as facas.A polícia descobriu ainda, através de imagens de videovigilância, que o único veículo que passou no local onde alegava ter sido agredida e torturada foi um camião do lixo.O namorado, Ivan Rico, passou vários dias em prisão preventiva até a verdade ser desvendada pelas autoridades. Vanesa foi condenada na cidade de Leon, norte de Espanha, a 10 anos de prisão. A mulher foi ainda obrigada a pagar cerca de 25 mil euros ao 'ex'.A advogada de Vanesa diz sentir-se humilhada e enganada. "Sempre acreditei na Vanesa, foi por isso que a defendi", atirou.