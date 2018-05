Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher com droga na vagina engana médicos ao dizer que está grávida

Fortes dores no estômago levaram mulher ao hospital.

12:32

Uma mulher não aguentou com dores fortes no estômago e tentou enganar os médicos do Hospital Ruben Lenero, na cidade do México, ao dizer que estava grávida quando, na verdade, escondia droga dentro de si.



Segundo avança o jornal britânico Metro, a mulher de 37 anos, que tinha um quilo de canábis na vagina e no abdómen, explicou que estava grávida, mas os médicos não conseguiram encontrar o batimento cardíaco do bebé e encaminharam-na para um hospital especializado.



Nesse hospital, a mulher foi submetida a uma intervenção cirúrgica, durante a qual encontraram, para além de cannabis, uma fita adesiva que havia embrulhado a droga e ainda alguns pedaços de terra.



A médica responsável pela cirurgia, Lourdes Yanez, entregou posteriormente a droga ao Ministério Público, com a mulher a ter sido detida e depois levada para tribunal para responder a "crimes contra a saúde". Apesar disso, conseguiu sair em liberdade.



A mulher, que admitiu não saber de onde vinha a droga, vai continuar a ser investigada.