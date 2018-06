Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher convence marido a voltar para a prisão

Cadastrado tinha sido libertado por engano.

02:30

James Rynerson não podia acreditar na sorte quando foi libertado da prisão de Grand Junction, no Colorado, onde aguardava julgamento por comportamento desordeiro e violação de propriedade privada.



Na realidade, tratou-se de um erro dos serviços prisionais, que o confundiram com outro preso.



No entanto, ao chegar a casa, a mulher fez-lhe ver a razão, argumentando que podia ver a pena agravada por se aproveitar da situação, e lá o convenceu a entregar-se.