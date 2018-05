Mulher corta pénis do namorado com tesoura de podar

Brenda Barattini diz que agiu em legítima defesa, em Cordoba, Argentina.

17:31

Brenda Barattini, de 26 anos, foi presa depois de ter sido acusada de ter cortado o pénis do suposto namorado, de 40 anos, com uma tesoura de jardinagem no passado domingo em Cordoba, Argentina. A mulher disse às autoridades que apenas agiu em legítima defesa e que era vítima de agressões sexuais.

Segundo noticiou a Fox News, o homem foi levado para o hospital com graves ferimentos e, apesar dos esforços dos médicos, não foi possível coser o pénis. "Existe uma justificação para o que aconteceu. A Brenda apenas tentou defender-se do ataque do homem", disse Carlos Nayi, advogado da mulher ao jornal Metro.



O procurador declarou ao jornal britânico que é muito provável que o homem não possa vir a ter filhos e que ainda não é muito clara a relação que existia entre os dois, uma vez que tudo indica que já se encontravam há uns meses.