Mulher de 57 anos revela que namorou com 200 rapazes mais novos

Gaynor Evans diz que os jovens "são melhores na cama".

Gaynor Evans é uma britânica de 57 anos que se orgulha em dizer que namorou com mais de 200 rapazes mais novos e que ir para a cama com jovens com menos de 30 anos é a chave para se manter jovem.Tudo começou quando a mulher se divorciou do seu segundo marido: um flirt com um rapaz de 23 anos foi só o início. "São melhores na cama", relata.Mãe de quatro filhos, Gaynor não tem pudores em afirmar que não tem nunca um só namorado e recusa-se a ser "exclusiva" com um homem. Afirma ainda que não lhe interessa o que os outros possam dizer, mesmo que alguns dos rapazes com quem se envolve sejam mais novos que os seus próprios filhos."Sou uma mulher mais velha que saí das convenções. Não sou normal. Não peço desculpas por ter este estilo de vida porque é a minha escolha e estou feliz com ela", diz, citada pelo The Sun."Tenho quase 60 anos mas sinto-me como se tivesse 30", revela, acrescentando: "Não perco tempo a pensar se as pessoas me vão julgar por ter sexo com um homem de 25 anos [...] Os homens mais velhos precisam de ser cuidados mas os mais novos não têm a 'bagagem'".Gaynor Evans conta as suas experiências de vida num blog onde se assume "apaixonada" por homens mais novos e mostra que não tem papas na língua. No Instagram, já são quase 5 mil pessoas que seguem as suas "aventuras".