Mulher de 77 anos ataca namorado com detetor de metais ao apanhá-lo a ver filme porno

Uma mulher de 77 anos atacou o namorado, de 70, com um detetor de metais depois de o ter apanhado a ver pornografia, em Pasco County, na Florida, Estados Unidos.Segundo avança o Miami Herald, Jane Galitello acabou detida pelas autoridades após a vítima ter contactado a polícia a explicar o sucedido, alegando que não havia sido a primeira vez que tinha sido agredido pela companheira.O incidente aconteceu na passada sexta-feira, mas foi no domingo que a vítima contactou as autoridades, dizendo que a mulher o agarrou pelo braço e o arranhou após a agressão com o detetor de metais.O homem explicou também que estava sentado no sofá da sua casa a assistir a um filme de um canal de televisão, por volta das 22 horas, quando foi atacado.De acordo com a mesma fonte, o casal encontra-se em terapia de casal.