Mulher decide lavar toalhas "lavadas, dobradas e arrumadas" e surpreende todos. Veja as imagens

Uma mulher decidiu lavar todas as toalhas e turcos que tinha em casa depois de as ter lavado uma primeira vez. Com ingredientes 'explosivos', entenda-se, vários tipos de detergente para a roupa, o resultado foi terrível: Os objetos, aparentemente lavados, estavam na verdade inundados de sujidade.A limpeza profunda durou cerca de 12 horas e o resultado final foi publicado nas redes sociais: Uma banheira com água completamente... castanha."A minha mulher assistiu a um vídeo online sobre 'remoção de sujidade em toalhas' e usou uma combinação específica de produtos químicos de limpeza. Decidiu experimentar mas não o fez com as toalhas sujas, fê-lo com as toalhas "limpas" e o resultado está à vista", escreveu Jared Guyens.

"Reforço que as toalhas estavam totalmente limpas. Lavadas, dobradas e arrumadas no armário", rematou.