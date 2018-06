Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher depila pernas enquanto espera por comboio

Situação caricata aconteceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

22:24

Uma mulher foi filmada a depilar as pernas numa estação de comboios em Times Square, Nova Iorque, nos Estados Unidos, à frente de uma centena de passageiros que também aguardavam a chegada do comboio.



A mulher é vista a pegar numa navalha e a depilar a perna direita, com várias pessoas ao lado, na plataforma da 42nd Street, em Manhattan, segundo avança o jornal britânico Metro.