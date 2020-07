Mulher descobre cancro por ter fezes prateadas

Uma mulher de 69 anos foi levada para as urgências de um hospital em Washington, nos Estados Unidos da América, por sentir tonturas há duas semanas. Os médicos ao avaliar a paciente viram algo estranho a mulher tinha fezes prateadas.

Os médicos da mulher que sofria de cancro do cólon notaram que as fezes da paciente tinham uma cor invulgar e que o mesmo poderia ser resultado da medicação que tomava. No entanto ao realizar exames a equipa médica descobriu que o cancro já se tinha espalhado até ao fígado e encontraram mais uma doença, um cancro colorrectal.

Os médicos decidiram que o melhor era o acompanhamento em cuidados paliativos.

O Dr. Michael F. Picco, médico de uma clínica americana, explicou: "A cor das fezes geralmente é influenciada pelo que comemos e também pela quantidade de bílis - um líquido verde-amarelo que digere gorduras - nas fezes. À medida que os pigmentos biliares viajam pelo trato gastrointestinal, eles são quimicamente alterados por enzimas, alterando os pigmentos de verde para castanho", e alerta para a população consultar um médico se notar que a cor das fezes se altera, principalmente para vermelha ou preta.