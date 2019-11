Uma mulher de 73 anos, Sherry Ellis, descobriu que a tinham considerado morta um dia depois de festejar o Halloween, no Texas, Estados Unidos.Segundo avança a CNN, a mulher percebeu que havia sido considerada morta quando foi à farmácia e o seu cartão bancário foi recusado, vindo a descobrir posteriormente que tinha sido considerada morta pela Administração da Previdência Social quando foi ao banco."Não consigo fazer nada com o meu cartão. Foi recusado em todos os lugares, não consigo pôr combustível, não consigo comprar comida, não posso fazer nada", contou a mulher.A situação de Sherry está longe de ser um caso único nos Estados Unidos. Em 2016, perto de mil casos de declarações de morte por engano aconteceram por mês.Depois de ter conhecimento do sucedido, a mulher foi perceber o que havia para apurar para inverter a situação, uma vez que vários seguros tinham sido suspensos.A investigação prossegue e pode demorar mais de um mês até ficar resolvida.