Mulher fica incrédula ao descobrir toalha dentro de "frango frito"

Alique Perez ficou incrédula quando se apercebeu que o frango frito que encomendou era afinal uma toalha. A mulher apercebeu-se que não era frango enquanto tentava trincar.



A mulher conta, numa publicação no Facebook, que, quando trincou, achou "super difícil". "Tentei abrir com as mãos e para a minha surpresa era uma toalha frita", disse.