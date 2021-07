Mulher despista-se contra árvore enquanto conduzia e fazia sexo com menor

Kimberly Carnahan, da Califórnia, nos Estados Unidos da América, foi detida após se ter despistado contra uma árvore, enquanto conduzia e praticava relações sexuais com um menor, que seguia no banco do lado.

Ao que o Daily Mail apurou, o jovem e a mulher trabalhavam juntos, o que facilitou o contacto.

A mulher está acusada de ter relações sexuais com um menor, sexo oral e sexo oral sob ameaça de retaliação, bem como envio de matéria prejudicial e ameaça de testemunha.

O caso aconteceu na semana passada e Kimberly, inicialmente, admitiu ter cometido o ato. No entanto, agora nega todas as acusações.

O menino contou o episódio à mãe que imediatamente corroborou as informações que a polícia obteve até ao momento, a favor da vítima.

Kimberly será julgada no próximo dia 7 de julho.