Mulher detida por assediar coelho da Páscoa

Caso bizarro aconteceu nos EUA.

Uma mulher foi detida em Mansfield, no Ohio (EUA), pela razão mais improvável: assediar um... coelho da Páscoa.



A mulher, de 54 anos, quis posar para uma fotografia no colo de um homem vestido de coelho, no Richland Carrousel Park. Não satisfeita com isto, fez propostas e comentários obscenos ao 'coelho', diante de grupos de crianças, e depois escapou para o carrossel.



A polícia foi chamada e prendeu a mulher, que estava claramente alcoolizada.