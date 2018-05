Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher diz conseguir cheirar "a morte"

Psíquica diz perceber quem está perto da morte, mas não consegue salvar ninguém.

Uma mulher afirma conseguir cheirar "a morte". A psíquica de 24 anos diz que consegue cheirar as pessoas que estão perto da morte, no entanto o 'dom' é inútil pois não consegue salvar ninguém.



Ari Kala trabalhava como secretária, mas desistiu do trabalho das 9h às 17h para seguir uma carreira enquanto psíquica.



A jovem afirma que descobriu o seu dom quando foi visitar o tio aos 12 anos e sentiu uma "odor doentio" que mais ninguém conseguia detetar.



"Na noite anterior à sua morte, eu senti este cheiro estranho e podre em casa" conta a psíquica ao jornal britânico Mirror.



"Desde então, tenho sentido a mesma coisa em torno de pessoas com doenças terminais ou muito idosos - demasiados para contar", acrescenta Ari.



Apesar de considerar ter um dom, a jovem afirma que este é inútil e que não consegue salvar ninguém.



"Eu não me esforço muito para desenvolvê-lo. É meio inútil - como poderia ajudar alguém?", afirma.



Atualmente, com 24 anos, tenta ensinar mulheres a aproveitar "os seus seus poderes psíquicos internos", sem nunca dizer quando deteta o cheiro "da morte". De acordo com a própria, todos temos a capacidade de aceder ao nosso lado espiritual, no entanto, esse mesmo lado é suprimido pela sociedade.