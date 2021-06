Mulher diz estar apaixonada por extraterrestre depois de ser raptada

A atriz Abbie Bela, de 30 anos, afirma que está apaixonada por um extraterrestre depois de alegadamente ter sido sequestrada por um OVNI da janela do quarto. Abbie diz que ela e o alien são "almas-gémeas" e que ele é melhor que qualquer terráqueo.

Em declarações ao Daily Star, a atriz conta como começou esta aventura- "Estou farta de homens da Terra […] comecei então a sonhar todas as noites com uma luz branca. Uma noite, uma voz no meu sonho disse: 'Espera no local de costume'". E foi o que Abbie fez.

"Na noite seguinte, sentei-me ao lado da janela aberta. Quando comecei a dormir, um disco voador apareceu do lado de fora. Havia um feixe de luz verde brilhante que me transportou para a nave", afirma.

De forma mais pormenorizada, a mulher conta que havia cerca de cinco extraterrestres no interior da nave e que tinham uma constituição humana, "altos, mas esguios", e que um deles se conectou com ela, revela.

"Eu senti o mesmo. Ele disse que eu tinha que consentir ir com eles, mas não queria dizer que sim, caso me levassem para sempre". Cerca de 20 minutos depois, a jovem voltou para casa, em Canary Wharf, Londres.

Confessa ainda que está decidida a ir embora para sempre com o espécime e que já tem a mala pronta- "espero que ele volte. Estou disposta a visitar a galáxia de Andrómeda. É polémico para pessoas que não consideraram o namoro entre espécies, mas eu estou disposta a tentar - serei das primeiras a normalizá-lo."

A atriz nasceu na Polónia e formou-se em psicologia. Em 2019 participou no festival de cinema Fringe de Edimburgo.