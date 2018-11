Mulher encontra amiga que não via há 12 anos no Twitter

Uma norte-americana decidiu fazer um apelo no Twitter para tentar encontrar uma amiga que conheceu num cruzeiro há 12 anos e da qual perdeu o rasto.

"Conheci uma rapariga num cruzeiro no Havaí em 2006. Éramos basicamente as melhores amigas. Preciso de vocês para me ajudarem a encontrar a minha melhor amiga, porque eu sinto falta dela e quero saber como ela está hoje", escreveu na rede social.



Em poucas horas a publicação tornou-se viral - foi 'retweetado' mais de 120 mil vezes - e chegou à amiga há muito perdida.



"Ouvi dizer que você estavas à minha procura", escreveu a amiga na publicação.



O sucesso da publicação conquistou o coração dos utilizadores que se renderam à história de amizade.





Hey twitter, I met this girl on a dinner cruise in Hawaii in 2006. We were basically bestfriends for that night so I need y’all to help me find my bestfriend cause I miss her and I need to see how she’s doing now. Please retweet this so we can be reunited. pic.twitter.com/LRtk6ClvV3