Mulher encontra bilhete arrepiante escondido em casaco à venda em loja solidária

Uma mulher que andava às compras numa loja solidária de roupa em segunda mão fez uma descoberta arrepiante quando experimentava um casaco de fato vermelho.

A cliente, natural do estado norte-americano da Carolina do Norte, foi experimentar a peça de roupa quando detetou um pequeno bilhete preso com um alfinete no interior. Na nota, escrita à mão lia-se: "Enterrem-me neste fato vermelho".

Pela mensagem, subentende-se que o bilhete era na verdade o último desejo de alguém que queria que o fato vermelho, que o casaco fazia parte, fosse a roupa que envergaria na sua derradeira despedida da família. Dado o episódio, percebe-se que o desejo não foi cumprido.

Um familiar da mulher, Scott Murray, contou a história nas redes sociais, que depressa se tornou viral. "A dona do casaco deve ter morrido sem ninguém perceber o se último desejo", "Talvez ela devesse ter posto o bilhete num sítio mais visível" são alguns dos comentários deixados no Facebook.

Há ainda quem garanta que está a tentar chegar à identidade da anterior dona do casaco, para que o meso possa ser entregue à família, se esta assim o entender.