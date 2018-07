Mulher encontra sapo vivo em salada

Descobriu o animal assim que abriu a embalagem que comprou no supermercado.

Uma mulher do Reino Unido encontrou um sapo vivo no interior da embalagem de salada pronta a comer que tinha comprado no supermercado. "O que fazemos quando encontramos um sapo na alface?", questionou na publicação que partilhou no Twitter.

What to do when you find a frog in your lettuce?!?!? #YouGetExtraAtAldi pic.twitter.com/EItm2V6NwM — Shevaughan Tolputt (@Sheloulie) 30 de junho de 2018

Shevaughan Tolputt, de 37 anos, colocou um vídeo na sua conta onde mostra o animal vivo dentro da salada. Através da mesma, contactou o supermercado para relatar o sucedido.

O supermercado responsável lamentou o sucedido, devolvendo a totalidade do valor gasto na refeição e justificando-se com a frescura dos seus produtos.

Depois de encontrar o sapo ainda vivo, a mulher libertou o animal próximo de um ribeiro e enviou registo do sucedido para o supermercado responsável.