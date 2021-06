Mulher enterra mãe morta no jardim de casa porque "não queria que a levassem"

Uma mulher norte-americana foi detida por ocultar a morte da própria mãe. Melissa Lockhard, de 43 anos, residente em Richmond County, no estado norte-americano da Georgia, enterrou a progenitora no jardim de casa e depois disse às autoridades, quando o caso foi descoberto, que tomou a decisão por não querer que as autoridades levassem o corpo.

As autoridades foram a casa da mulher após uma denuncia, e encontraram, nas traseiras da casa, no jardim, uma campa feita recentemente. A mulher acabou por dizer confessar que, após a mãe de 67 anos morrer em casa, resolveu enterra-la naquele local, "porque não queria que a levassem e que lhe fossem fazer uma autópsia", segundo a WFXG. A mulher tinha um joelho partido quando foi detida pela polícia local.

A suspeita garantiu, em interrogatório, que encontrou a mãe morta na cama entre 31 de maio e 1de junho.

A polícia continua a investigar o caso, numa altura em que já foi feita autópsia ao corpo encontrado, para apurar as causas da morte.