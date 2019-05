Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher escala rochedo só com os pés

Imagens mostram proeza da norte-americana.

09:16

Mostrando uma destreza e uma capacidade de equilíbrio fora do comum, uma jovem norte-americana de 26 anos conseguiu escalar uma parede de rocha quase vertical com mais de três metros de altura... usando apenas os pés.



Um vídeo filmado num parque da Califórnia mostra a proeza invulgar de Irena Ilic, que consegue subir a rocha em poucos segundo sem nunca usar as mãos.