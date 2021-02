Mulher escapa a assaltantes após esconder-se debaixo de tapete

Seis funcionários de uma escola de condução no Brasil não ganharam para o susto quando uma dupla de assaltantes armada entrou na instituição para roubar.





Uma outra funcionária terá dado conta do assalto. Pegou num tapete e agachou-se a um canto de uma sala de forma a não ser encontrada. Mulher escapa de assalto em autoescola se escondendo embaixo de tapete; veja vídeo

Perante o episódio, uma das funcionárias decidiu tapar-se com um tapete de forma a não ser vista pelos assaltantes.De acordo com o "G1", o assalto terá durado cerca de três minutos e foi captado pelas câmaras de videovigilância no local. Os ladrões dirigiram-se à receção e acabaram por fechar três pessoas dentro de uma sala, levando consigo dinheiro, carteiras e outros objetos pessoais.