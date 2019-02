Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher esfrega sangue de menstruação na cara para "se conectar com o corpo"

Demetra Nyx, de 26 anos, diz que todos os ciclos menstruais são "belos" e "poderosos".

18:27

Uma mulher de 26 anos, Demetra Nyx, que passou muitos anos envergonhada quando começou a menstruar por achar embaraçoso, gosta atualmente de manchar a cara com os seus fluidos menstruais.



Segundo avança o jornal britânico Metro, a mulher alega que se sente "ligada ao corpo" quando esfrega na cara sangue da menstruação, referindo que todos os ciclos menstruais são "belos" e "poderosos".



De acordo com a mesma fonte, Demetra Nyx coloca o sangue na cara e partilha os momentos nas redes sociais.



"Na nossa sociedade ensinam-nos que a menstruação é suja e inconveniente, mas na verdade não é. Temos tanta vergonha dos nossos corpos e a maioria das pessoas não percebe que isso só acontece até explorarmos o nosso corpo", começou por dizer Demetra Nyx, segundo o Metro.



"A menstruação é mágica, tem imenso poder e a nossa sociedade mantém-nos longe dessa forma de ver as coisas", sublinhou, admitindo que, com a partilha de fotos com sangue na cara, quer ajudar as mulheres a "conectar-se" ao ciclo menstrual.



"Partilhar fotos com sangue na cara foi um impulso, mas comecei a criar uma série para ajudar as mulheres a conectar-se com o próprio corpo", revelou.