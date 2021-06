Uma culturista do Nevada, EUA, estabeleceu um novo recorde mundial ao conseguir esmagar três melancias em 7,5 segundos... com as coxas.



Kortney Olson assumiu o desafio para marcar a inauguração da sua nova loja de produtos desportivos e a verdade é que, além das melancias, ainda esmagou o anterior recorde, que era de 14,65 segundos.