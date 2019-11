Uma mulher que ignorou sucessivos avisos dos vizinhos e dos tribunais para deixar de alimentar os pombos à porta do prédio onde vive foi expulsa da própria casa, durante um ano, por um juiz de Barcelona.



Há mais de uma década que os vizinhos se queixavam de sujidade e dos danos na fachada do edifício provocados pelos dejetos das aves, tendo o juiz determinado que as ações da mulher "prejudicavam a sã convivência" no condomínio.