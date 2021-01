Uma mulher, que decidiu fazer um bolo de aniversário em forma de ‘Porquinha Peppa’ para a filha, divulgou a imagem do resultado final na rede social Facebook, que se tornou rapidamente viral.

Foram vários os internautas que comentaram a publicação, insinuando que o formato do bolo se parecia com o do órgão genital masculino.





"A Peppa parece duvidosa", lê-se num desses comentários.