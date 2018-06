Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher faz crítica negativa à casa da amiga nas redes sociais

Britânica queixou-se do pequeno-almoço, da lentidão do Wi-Fi e da cama alta.

02:30

Há muitos que não sabem agradecer a hospitalidade mas uma britânica superou tudo, ao publicar uma crítica como as do TripAdvisor após um fim de semana em casa de uma amiga que não via há muitos anos.



No Facebook, a hóspede deu duas estrelas à casa da amiga, queixando-se do pequeno-almoço, da lentidão do Wi-Fi e da cama alta num quarto pequeno.



A mulher teve mesmo o topete de avaliar a conversa do marido da anfitriã, dizendo-a "um pouco árida".