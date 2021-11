Mulher faz disparo contra própria vagina

Uma modelo de WebCam deu um tiro acidentalmente na própria zona da vagina enquanto gravava um vídeo para a sua legião de fãs. Lauren Hunter Damon estava sozinha no quarto do seu apartamento no estado norte-americano da Geórgia quando tudo aconteceu.Um vizinho da jovem modelo de 27 anos, Jordan Allen, que lhe emprestou a arma, disse que ouviu o barulho de um disparo e dirigiu-se de imediato para o apartamento de Lauren.No entanto, no relato que a modelo fez da situação às autoridades e que, segundo a polícia foi contraditório, Lauren confessou que havia tido relações sexuais com Allen quando a arma foi disparada.A modelo foi rapidamente transferida para o escritório do xerife da localidade e, de seguida, encaminhada para o hospital mais próximo de helicóptero.O ato foi considerado pelas forças de autoridade como "conduta imprudente" e assumiram que seria pouco provável apresentarem acusações criminais.As autoridades policiais acreditam que Lauren trabalha para um site em que as modelos recebem solicitações para realizar atos sexuais e gravá-los.