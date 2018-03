Mulher faz fortuna a vender leite materno a homens adultos

O marido aprova a "oportunidade de negócio".

Rafaela Lamprou, de 24 anos, tem um rendimento de três mil euros mensais provenientes do seu negócio insólito. A mulher, que foi mãe há sete meses, vende o excesso de leite materno a homens adultos que querem satisfazer o fetiche de aleitamento. O comércio é feito do Chipre, país de Rafaela, para o Reino Unido.

A jovem começou o negócio numa página Facebook onde recebia pedidos e enviava o líquido, gratuitamente, para mães que não o conseguiam produzir. No entanto, afirma que rapidamente começou a receber mensagens privadas de homens que queriam comprar o seu leite.



Segundo o jornal The Sun, Rafaela já vendeu mais de 502 litros do seu leite a estranhos.

Rafaela contou ao jornal que no início estranhou as solicitações, mas que desde que não receba pedidos de fotos do seu corpo, não tem interesse em saber o que fazem com o leite. A mulher afirma que atualmente "amamenta sob pedido" e que Alex, marido da 'empresária' não tem qualquer problema com o negócio.



O casal considera que a facilidade com que ganha o dinheiro é "viciante".